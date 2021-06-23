Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 июня 2021 года увеличилось на 89 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 89 и составило 38 231 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 82 человека выздоровели (за весь период - 36625), 11 детей заболели (из общего числа заболевших), 13 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10008 человек остаются под медицинским наблюдением, 184 человека находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 548 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 660 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 368 513 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 895 летальных исходов, выздоровели 4 902 110 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в общежитии Тюменского государственного университета зарегистрировали очаг новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день известно о 14 заболевших, еще 22 человека из числа контактных изолированы. "Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, других очагов в Тюменской области нет", – отметили в оперативном штабе.