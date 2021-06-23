Сбербанк в Тюмени поддержал акцию «Красная гвоздика». Фото - Сбер.

Сбербанк в Тюмени присоединился к акции «Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколений». В рамках инициативы до 27 июня в крупных офисах обслуживания за любой денежный перевод или другие операции с наличными клиенты получат значок в форме гвоздики. Он прикреплен к карточке с инструкцией о том, как сделать перевод в пользу фонда. Все собранные средства будут направлены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий: будут приобретены медикаменты, инвалидные кресла-коляски, слуховые аппараты, протезы и многое другое.

Красная гвоздика – официальный символ благотворительного фонда, который служит знаком памяти и благодарности защитникам Родины. Главная дата кампании – 22 июня – День памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны. Приколов значок на одежду, каждый житель Тюменской области показывает свое неравнодушие к делу помощи ветеранам и рассказывает об этой благотворительной традиции.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Акция «Красная гвоздика» занимает особенное место в ряду благотворительных проектов, которые поддерживает Сбер. Важно, что в ее рамках мы можем не только помочь финансово тем, кому это нужно, но и рассказать о трагических переломных датах в истории нашей страны молодому поколению. «Красная гвоздика» – это символ памяти о павших героях и символ благодарности ныне живущим ветеранам. «Я помню, я помогаю», – говорит тот, кто носит этот значок на груди.

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