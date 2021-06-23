Судимая тюменка вонзила нож в плечо возлюбленного на улице Береговой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции № 6 поступило сообщение о том, что в одном из частных секторов нанесли колото-резаное ранение 45-летнему местному жителю. На место происшествия выехали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

В ходе опроса потерпевший пояснил, что, находясь в одном из частных домов на улице Береговой, он распивал алкоголь со своей 48-летней сожительницей, которая ранее была судима.

– В результате внезапно возникшей ссоры женщина вонзила нож возлюбленному в область плеча. Подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алиса Пислегина.

В настоящее время отделом дознания в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.