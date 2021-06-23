В Тюмени врачи ОКБ№2 спасли 98-летнюю женщину, сраженную инсультом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени врачи ОКБ № 2 спасли 98-летнюю женщину, сраженную инсультом. Бабушка почувствовала себя плохо в пять утра в ванной, куда пошла для принятия утренних процедур. Внимательная дочь сразу вызвала скорую медицинскую помощь.

По словам медиков, к приезду скорой пожилая горожанка уже не могла встать, ее лицо исказилось, нарушилась речь. Ее госпитализировали в приёмное отделение. К счастью, компьютерная томография не выявила признаков значимых повреждений, ей сделали МРТ головного мозга и выполнили тромболитическую терапию.

– У пациентки есть нарушение ритма сердца, фибрилляция предсердий, поэтому она принимала антикоагулянт – препарат, препятствующий образованию тромбов. Однако из-за периодических небольших кровотечений женщина самостоятельно отменила препарат, не проконсультировавшись с врачом. Такие необдуманные действия и привели к возникновению ишемического инсульта, – объяснила заведующая неврологическим отделением № 3 Лариса Муратова.

Эффективность проведённого лечения позволила полностью восстановить утраченные функции, самочувствие пациентки улучшилось. Ее выписали домой.