В Онохино подросток разъезжал на собранном из разных запчастей мотоцикле. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Онохино Тюменского района автоинспекторы задержали 14-летнего подростка, который на мотоцикле с люлькой перевозил 14-летнего пассажира. Оказалось, что двухколесный транспорт собран из запчастей от различной мототехники и принадлежит папе юного водителя.

– Мужчина купил его в Свердловской области, в ГИБДД мотоцикл не зарегистрирован. По свидетельству жителей села, на нем дети катаются по очереди, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтонспекции.

Мама школьника заявила, что даже не знала, что ее сын ездит на мотоцикле без водительского удостоверения. Транспорт эвакуировали на спецстоянку. На родителей соберут материал для привлечения к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей.