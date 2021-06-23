В Тобольске водитель на БМВ сбил шестилетнего мальчика

В Тобольске «БМВ» сбил шестилетнего мальчика. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В 7-м микрорайоне Тобольска накануне, 23 июня, около девяти часов автомобиль БМВ сбил шестилетнего мальчика. Ребенка отвезли в больницу с травмами ребер и ног и другими повреждениями.

– Мальчик выбежал во дворовый проезд из-за стоящей машины. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что, к сожалению, в городских дворах такие ситуации, когда ребенок выбегает из-за припаркованного транспорта и попадает под другую машину, происходят все чаще.