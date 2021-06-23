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Происшествия23 июня 2021 10:35

В Тобольске водитель на БМВ сбил шестилетнего мальчика

Обстоятельства ДТП выясняются
Сергей Швецов
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В Тобольске «БМВ» сбил шестилетнего мальчика.

В Тобольске «БМВ» сбил шестилетнего мальчика.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В 7-м микрорайоне Тобольска накануне, 23 июня, около девяти часов автомобиль БМВ сбил шестилетнего мальчика. Ребенка отвезли в больницу с травмами ребер и ног и другими повреждениями.

– Мальчик выбежал во дворовый проезд из-за стоящей машины. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что, к сожалению, в городских дворах такие ситуации, когда ребенок выбегает из-за припаркованного транспорта и попадает под другую машину, происходят все чаще.