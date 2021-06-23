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Происшествия23 июня 2021 10:24

В тюменском аэропорту нашли тело пенсионера

Признаков насильственной смерти на теле умершего нет
Сергей Швецов
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В тюменском аэропорту нашли тело пенсионера. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino" в ВК.

В тюменском аэропорту нашли тело пенсионера. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino" в ВК.

На первом этаже тюменского аэропорта Рощино сегодня, 23 июня, утром нашли тело пенсионера. Скончавшемуся был 71 год.

– Признаков насильственной смерти на теле умершего нет. Для определения точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза, – сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве также добавили, что специалисты осмотрели место происшествия, организована процессуальная проверка.

Вызов по этому поводу на станцию скорой помощи поступил в 04.51. Медики проводили сердечно-легочную реанимацию, но пациента не удалось спасти.