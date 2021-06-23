Буйного северянина, отдохнувшего в Сочи, задержали по прилету в тюменском аэропорту. Фото - ozon.ru.

В дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Рощино поступило сообщение о том, что к приземлившемуся самолету рейсом из Сочи требуется наряд полиции. Инцидент произошел накануне, 22 июня 2021 года, рано утром.

– Пассажир нарушал общественный порядок во время полета. Он выражался нецензурной бранью, мешал остальным пассажирам и не реагировал на замечания бортпроводников, – рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Ранее судимого 47-летнего жителя Ноябрьска доставили в дежурную часть линейного отделения. Его оштрафовали за мелкое хулиганство.