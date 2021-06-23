В Тобольске мэр возложил цветы погибшим в ВОВ в шлеме и лосинах. Скриншот из видео.

В Тобольске мэр Максим Афанасьев возложил цветы погибшим в Великой Отечественной войне в спортивной одежде – шлеме и лосинах. Подписчики главы города в «Инстаграм» возмутились его неподходящим событию одеянием.

«Как???? Как можно в таком виде приходить на такое мероприятие ???»; «Ну как же так, неужели нельзя было переодеться в спортивную одежду после возложения цветов?», – такие комментарии появились под постом градоначальника в социальных сетях.

Стоит отметить, что в этот же день Афанасьев принимал участие в десятом автомотовелопробеге «Сибиряки: дорогами побед. Согретые Сибирью», посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

– Сохранение памяти сейчас играет наиважнейшую роль. И такие мероприятия, позволяющие достойно почтить память погибших, приобщить к истории молодежь, показать в очередной раз нашу сплоченность и единство, нужны сейчас как никогда, – отметил градоначальник.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сотрудники кафе, расположенного рядом с администрацией Тобольска, не узнали нового главу города Максима Афанасьева и отказались его обслуживать. Градоначальник вместе с супругой был вынужден ретироваться.

Инцидент произошёл вечером 28 мая 2019 года, в тот самый день, когда Максим Афанасьев был утвержден городской думой Тобольска в должности главы города. Вместе со своей супругой он зашёл в трактир «Ильинский», чтобы поужинать, но получил отказ. Тогда новоиспечённый глава попросил кофе, и вновь ему отказали. Причиной тому стало позднее время. Чета Афанасьевых зашла в кафе в 23:20, при этом кухня заведения работает до 24 часов.