Тюменский фестиваль «Абалакское поле» перенесли на 2022 год из-за коронавируса. Фото - "Фестиваль "Абалакское поле" XII ~ Тобольск" в ВК.

Фестиваль «Абалакское поле», который традиционно проходит в Тюменской области, перенесли на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Организаторы мероприятия заявили, что не имеют права рисковать здоровьем гостей.

– Все мы долго надеялись на встречу в этом году и на полноценный фестиваль. И вы, и мы ждали этого уже второй год. Но обстоятельства снова оказались сильнее нас и вынуждают принять очень трудное решение. Да, это будет уже во второй раз. Была проделана колоссальная подготовительная работа как нами, организаторами, так и реконструкторами, торговцами и мастерами, музыкантами и другими участниками, – объяснили в соцсетях организаторы.

При этом, по их словам, сам туристический комплекс «Абалак» работает в полном объеме (как гостиница, так и ресторан) с соблюдением всех ограничительных мер, связных с противодействием распространения вируса COVID-19.