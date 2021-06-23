Тюменские медики помогли упавшему с высоты мужчине без паспорта и полиса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В отдаленном населенном пункте Тюменского района накануне, 22 июня, произошел несчастный случай. Мужчина, работая на крыше одноэтажной стройки, сорвался вниз. Он боялся, что скорая ему откажет, так как при нем не было ни паспорта, ни полиса. Однако диспетчер развеял опасения, заявив, что на экстренный вызов приедут в любом случае.

– Специалистам пришлось искать пациента, потому что на доме не было таблички с адресом. Спустя несколько минут медики обнаружили лежащего на земле 28-летнего мужчину, жалующегося на режущие боли в грудной клетке. При осмотре фельдшеры диагностировали у пострадавшего на спине множественные ссадины, закрытый перелом 4 – 7 ребер, – рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что самую важную информацию нужно сообщать в начале разговора. Если связь прервется, то диспетчер будет в курсе, куда направить бригаду.

– Вызывая скорую домой, назовите улицу, номер дома и квартиры, подъезд, этаж. Если на дачу, то помимо улицы и номера дома, укажите название садоводческого общества и тракта, а также километр, на котором оно находится. Вызывая врачей к пострадавшему на улице, помимо названия улицы и номера дома, рядом с которым произошло происшествие, укажите ориентиры – магазин, школа, салон красоты и прочее, – советуют специалисты.