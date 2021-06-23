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Общество23 июня 2021 9:06

Руководитель тюменского ЦУРа стал выпускником федеральной программы

Ее планируют сделать доступной для всех желающих
Сергей Швецов
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Руководитель тюменского ЦУРа стал выпускником федеральной программы. Фото предоаставлено "КП".

Руководитель тюменского ЦУРа стал выпускником федеральной программы. Фото предоаставлено "КП".

Руководитель тюменского ЦУРа Роман Рзаев стал выпускником первой федеральной программы «Цифровые медиакоммуникации в современном мире». Курс собрали на основе опыта с участием экспертов-практиков.

– Обучение получилось очень масштабным и современным. Впечатлила и образовательная программа, и техническое оснащение. Весь полученный опыт будем учитывать при работе в регионе, – отметил Рзаев.

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский в свою очередь прокомментировал, что программа удалась.

– Мы с нашими партнерами из профессорско-преподавательского состава МГУ приложили много усилий, чтобы сделать ее актуальной сегодняшнему уровню цифровизации. Как итог – 5 профильных модулей, 31 экспертный спикер, 111 часов занятий, – рассказал Гореславский.

В дальнейшем образовательную программу планируется сделать доступной для всех желающих. Так, уже в сентябре ряды слушателей курса пополнят победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».