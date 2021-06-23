Руководитель тюменского ЦУРа стал выпускником федеральной программы. Фото предоаставлено "КП".

Руководитель тюменского ЦУРа Роман Рзаев стал выпускником первой федеральной программы «Цифровые медиакоммуникации в современном мире». Курс собрали на основе опыта с участием экспертов-практиков.

– Обучение получилось очень масштабным и современным. Впечатлила и образовательная программа, и техническое оснащение. Весь полученный опыт будем учитывать при работе в регионе, – отметил Рзаев.

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский в свою очередь прокомментировал, что программа удалась.

– Мы с нашими партнерами из профессорско-преподавательского состава МГУ приложили много усилий, чтобы сделать ее актуальной сегодняшнему уровню цифровизации. Как итог – 5 профильных модулей, 31 экспертный спикер, 111 часов занятий, – рассказал Гореславский.

В дальнейшем образовательную программу планируется сделать доступной для всех желающих. Так, уже в сентябре ряды слушателей курса пополнят победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».