Погода на 24 июня в Тюмени: ветер сменит направление на южное

В Тюмени ветер сменит направление на южное. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 24 июня, небо в Тюмени будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 градусов, днем – плюс 19 – 20. Вечером столбики термометров покажут плюс 18 – 14 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

24 июня отмечается день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы. В прежние времена в этот день нельзя было рвать траву, поскольку люди верили, что по ней катается всякая нечистая сила. Солнечную погоду 24 июня предсказывал туман, который утром стелется по воде, и мокрица, которая остается раскрытой весь день. Наши предки заметили, что если во время восхода солнца стоит духота, то хорошей погоды не ждать. Дождь предвещала чистая вода в водоемах и сильный запах травы и жимолости утром.