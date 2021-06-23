Под Тюменью стартовал конкурс АРМИ-2021 «Инженерная формула». Скриншот из видео.

На полигоне «Андреевский» под Тюменью стартовал конкурс АРМИ-2021 «Инженерная формула». В нем принимают участие шесть команд из четырех военных округов, Северного флота и инженерных соединений центрального подчинения.

По информации организаторов, конкурс начался с полуфинальных заездов тяжелых гусеничных машин: МДК (машина для отрывки котлована), ИМР (инженерная машина разграждения), ПТС (плавающий транспортер), УР-77 (установка разминирования), ГМЗ-3 (гусеничный минный заградитель).

Стоит отметить, что каждая машина выполняет свою задачу по предназначению. Так, экипажам надо преодолеть 26 препятствий на расстоянии более двух километров, причем развив при этом максимальную скорость.

Финал соревнования состоится 26 июня. Команда, которая займет первое место, будет иметь честь представить Россию на международном конкурсе. Он, кстати, также пройдет в Тюмени.