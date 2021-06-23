Благодаря Россельхозбанку почти 400 тюменских семей в 2021 г стали обладателями нового жилья. Фото - Россельхозбанк.

С начала текущего года в Тюменской области Россельхозбанк выдал 395 ипотечных кредитов на сумму свыше 1 млрд рублей, что на 49% превышает показатель за сопоставимый период прошлого года.

На фоне меняющейся ситуации на финансовом рынке Россельхозбанк оперативно корректирует стратегию ипотечного кредитования, чтобы клиенты имели доступ к качественным услугам и продуктам. Так, до 1 июля еще действует пониженная ставка по программе «Ипотека с господдержкой». Оформить льготный ипотечный кредит на покупку новостройки можно на срок до 30 лет, с первоначальным взносом свыше 15% от стоимости будущей квартиры. Минимальная ставка по кредиту составляет 5,55% годовых и сохраняется на весь срок кредита. Максимальная сумма кредита для жителей Тюменской области – 6 млн рублей.

Тюменцы также проявляют повышенный интерес к льготной сельской ипотеке со ставкой до 3% годовых – с ее помощью можно построить или приобрести жилое помещение в сельской местности. В текущем году тюменский филиал банка выдал 205 таких кредитов на сумму 490,5 млн руб.

– Сельская ипотека субсидируется государством. Денежные средства были освоены в 2020 и 2021 годах, сейчас возобновлено субсидирование со стороны правительства, банк продолжает выдачи по программе, – прокомментировал директор тюменского филиала банка Михаил Стебихов.

Сельская ипотека запущена в 2020 году и является частью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она призвана привлечь в агросектор городских жителей и остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы.