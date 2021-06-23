Энергетики компании «Россети Тюмень» спасли ребёнка

Энергетики «Россети Тюмень» спасли ребёнка. Фото - «Россети Тюмень».

Сотрудники компании «Россети Тюмень» спасли тонущего ребенка в ХМАО-Югре. Энергетики помогли попавшему в беду подростку выбраться из ледяной воды. Отработанные до автоматизма навыки и реакции позволили спасти жизнь.

Как стало известно, в один из майских выходных дней двое работников нижневартовского филиала компании «Россети Тюмень» гуляли на набережной в городе Радужном. Мастер группы подстанций Егор Служаев и электромонтер Азат Хабибуллин услышали крики – мать тонущего ребенка звала на помощь прохожих. Как оказалось, подросток не мог самостоятельно выбраться на берег и начал тонуть. Мужчины мгновенно сориентировались в экстренной ситуации: они без малейших сомнений бросились в воду и вытащили мальчика на сушу.

– Хорошо, что мы оказались рядом, и всё обошлось. В воду я прыгнул не раздумывая. Надеюсь, что на моем месте так поступил бы каждый. Находясь в шоковом состоянии, двенадцатилетний подросток и его мать не могли объективно оценить обстановку и справиться самостоятельно, – поделился Егор Служаев.

Достав мальчика из водоема, спасатели-добровольцы оценили состояние ребёнка, обернули его в тёплую одежду и передали подоспевшей бригаде скорой помощи.

– Температура воды в реке Аган не превышала 13 градусов. Парень оказался достаточно тяжелый, против течения плыть было очень трудно. Мы взяли его под руки и старались удерживать над водой. Не поддаться панике нам помогла наша профессия. Во время работы могут возникнуть непредвиденные ситуации, на которые необходимо реагировать правильно и незамедлительно, – рассказал Азат Хабибуллин.

Врачи на месте проверили мальчика. К счастью, на здоровье подростка инцидент никак не отразился. Убедившись, что с ребенком все хорошо, энергетики спокойно пошли домой.

Спасение человеческой жизни оказалось возможным благодаря тому, что сотрудники компании «Россети Тюмень» постоянно тренируют действия в экстренных ситуациях: при оказании первой помощи, ликвидации последствий нарушений электроснабжения или локализации пожаров. Эти навыки, доведенные до автоматизма, помогают энергетикам мгновенно принимать правильные решения в непростых условиях и спасать жизни.