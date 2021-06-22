В Тюмени появился телефон времен СССР, по которому можно послушать истории героев войны

Фото: Мегатюмень

В Тюмени на площади Памяти появилась телефонная будка, стилизованная под автомат для связи времен СССР 40-х годов. Приложив трубку к уху, горожане смогут представить, что разговаривают с героями Великой Отечественной войны, слушая их рассказы о пережитом прошлом.

– Команда, которая подготовила эту акцию, постарается помочь тюменцам представить, как мог бы состояться такой разговор, будь он возможен на самом деле, – рассказал пресс-секретарь мультицентра «Моя территория».

Также он отметил, что акция посвящена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, эта дата приходится на 22 июня.

– Для многих эта дата не так известна, как 9 Мая. Возможно, акция послужит стимулом познакомиться с этой страницей истории, заинтересовав тюменцев таким форматом общения с историческими фигурами, – добавили организаторы.