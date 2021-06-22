На Площади памяти в Тюмени прошло возложение цветов. Фото - Игорь Сабаталов.

На площади Памяти в Тюмени прошло возложение цветов к мемориалу. На мероприятии присутствовали губернатор региона Александр Моор и мэр города Руслан Кухарук. Событие приурочено ко Дню скорби и чествования памяти жертв войны.

– Сегодня мы возлагаем цветы, венки и вспоминаем соотечественников и жителей области, павших в боях и погибших в фашистских концлагерях. Эти воспоминания необходимо передавать молодежи, чтобы не допустить искажения истории, чтобы не допустить еще одной войны, – отметила председатель общественной организации ветеранов Татьяна Вавилова.

Фото - Игорь Сабаталов.

После традиционной минуты молчания чиновники почтили память павших возложением цветов. На площадь по случаю юбилея траурной даты прибыли детские коллективы Тюмени. Ребята пели песни и рассказывали стихи на военную тематику.