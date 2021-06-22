В тюменском «Торфянике» прошел конкурс чтецов. Фото - Вслух.ру".

В тюменском Дворце культуры «Торфяник» прошел конкурс чтецов «Давайте вспомним». Его посвятили Победе в Великой Отечественной войне.

– Благодаря выступающим ребятам мы смогли сегодня ещё раз почтить память погибших в той страшной войне. Меня совершенно поразил выход Насти Степановой с произведением «Она несла ребёнка на груди». Я увидела во время выступления не просто чтеца, а образ. Образ, который возможен лишь при проникновенном чтении, – отметила художественный руководитель ДК Дарья Чехомова.

Всего жюри предстояло прослушать 45 номеров. Кстати, Настя была самым юным чтецом (категория 4 – 6 лет) и стала лауреатом первой степени. Самым маленьким победителям вручили сертификаты на посещение зоопитомника, ребята постарше получили билеты на батут.