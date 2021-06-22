В Тюмени реконструировали бой с фашистами на Советско-польской границе. Фото: ИА "Тюменская линия".

В Тюмени реконструировали бой с фашистами на советско-польской границе. В постановке участвовали 12 человек.

– За основу взяты реальные исторические события. Это 13-я застава, которая находилась на границе между Польшей и Советским Союзом. Она смогла не просто остановить врага, но еще и пойти в контрнаступление, – рассказал руководитель тюменского отделения «Молодой гвардии» Владимир Сбитнев.

Имитация боевого сражения завершилась минутой молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.