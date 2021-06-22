В Боровском подростки на «Жигулях» влетели в дерево. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В поселке Боровском в первом часу ночи в дерево въехал автомобиль «Жигули» седьмой модели. Пострадал 18-летний пассажир автомобиля, у него травмы лица.

– По предварительным данным, на машине по поселку катались четверо подростков: два парня и две девушки. За рулем находился 17-летний старшеклассник местной школы, у которого нет права управления транспортом. Автомобиль принадлежит отцу одной из девушек, – рассказали подробности ДТП в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Кстати, показания алкотестера у водителя составили 0,11 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Да, это ниже допустимой нормы содержания алкоголя для водителей, но факт все же беспокоит сотрудников ГИБДД. Они направят информацию в подразделение по делам несовершеннолетних.