Тюменец подарил подруге похищенный в магазин парфюм. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть межмуниципального отдела тюменской полиции обратился сотрудник магазина розничной торговли в посёлке Новотарманский. Он сообщил, что из торгового зала неизвестный похитил туалетную воду и зубную пасту стоимостью более трех тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали 46-летнего жителя Викуловского района. Неработающий, ранее судимый мужчина зашел в магазин косметики и бытовой химии и, воспользовавшись невнимательностью продавцов, похитил туалетную воду и зубную пасту.

– Парфюм подарил подруге. В настоящий момент похищенное изъято и возвращено в магазин, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.