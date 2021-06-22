Для тюменских второклассников провели час памяти «Тот самый первый день войны». Фото: Анастасия Баженова.

Для тюменских второклассников провели час памяти «Тот самый первый день войны». Мероприятие, на котором дети узнали, какой ценой досталась победа Советскому Союзу над фашизмом, состоялось в детской библиотеке № 5.

– Если дети рассказывают истории о своих героях, значит, родители хранят эту память и передают поколению. Современное поколение уже далеко от тех событий, поэтому я своим детям также рассказываю о подвиге наших родственников, чтобы они знали, – отметила заведующая библиотекой Анна Ильина.

Для мероприятия Анна Сергеевна принесла книги из библиотеки с рассказами и стихами о войне: Борис Васильев «Завтра была война», Леонид Пантелеев «Рассказы о войне для детей», Михаил Водопьянов «Штурман Фрося». А дети поделились своими историями: у кого-то прабабушка помогала медсёстрам в медпункте, а прадедушка служил пулемётчиком.