В Тюмени откроют необычную выставку с дополненной реальностью. Фото: МТЦ "Космос".

В Тюмени сегодня, 22 июня, откроют необычную выставку с дополненной реальностью. Мероприятие состоится в 19.00. Сама выставка, основанная на графическом романе Ольги Лаврентьевой «Сурвило», где рассказывается история 93-летней блокадницы, проработает до 30 сентября.

– Выставка построена на аудиовизуальных элементах. Зрители приходят, надевают наушники и, сканируя QR-коды на табличках, переходят на страницу сайта. Там размещены аудиодорожки и видеоматериалы. К каждому экспонату относится своя аудиодорожка, – объяснили организаторы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на тюменской набережной у «Конторы пароходства» прошла акция, посвящённая памяти защитников Отечества. Горожане вместе с членами Областного Совета ветеранов войны и труда исполнили песню «Хотят ли русские войны» и запустили в небо шары.