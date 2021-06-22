В Тюмени водитель незарегистрированного «Мерседеса» 78 раз нарушил ПДД. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени водитель незарегистрированного «Мерседеса» 78 раз нарушил Правила дорожного движения меньше чем за один год. Мужчину задержали накануне, 21 июня, сотрудники ГИБДД.

Как выяснилось, прежний владелец снял машину с учета в августе прошлого года. За это время новый собственник 78 раз нарушил ПДД: 10 раз проехал на красный сигнал светофора и заехал за стоп-линию, 68 раз превысил скорость.

– 28-летнему горожанину выписали постановления об оплате штрафов и привлекли к ответственности за езду без государственных номерных знаков. У него изъяты свидетельство о регистрации автомобиля и номера, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что такие авто выявляют сотрудники Центра фотовидеофиксации нарушений ПДД, заносят в базу розыска транспорта, а наряды ДПС задерживают нарушителей на дороге.