Талан и Сбербанк досрочно раскрыли первый эскроу-счет. Фото - Талан.

Группа компаний «Талан» и Сбербанк провели первое раскрытие эскроу-счета в Хабаровске. Компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию дома «Поколения». Плановый срок ввода дома в эксплуатацию – июнь 2021 года, но девелопер сдал дом на месяц раньше.

Для дольщиков это возможность пораньше стать новоселами, а инвесторам «Талан» досрочное раскрытие эскроу-счетов позволяет получить свой доход раньше.

Инвесторы уже получили свой доход – 17,45 млн рублей. Инвестирование в жилой комплекс «Поколения» выбрали для себя 117 клиентов, вложив 142,45 млн рублей.

Средняя доходность инвесторов составила 11%. 47% средств инвесторы реинвестировали в новые инвестиционные предложения от Талан.

Роман Гусев, заместитель генерального директора по финансам группы компаний «Талан»:

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