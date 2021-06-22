На тюменской трассе перевернулось авто с двумя мальчиками, которых везли к бабушке. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 374-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе сегодня, 22 июня, в седьмом часу утра «Хундай Туссон» опрокинулся в кювет. 56-летний водитель, как оказалось, всю ночь ехал за рулем.

По данным местных гаишников, в машине находились жители Нефтеюганска – дядя и двое его племянников, которых мужчина вез погостить к бабушке в Башкирию. Семейство выехало в два часа ночи. Возможно, мужчина мог уснуть за рулем.

– Пассажиры перевозились на заднем сиденье с использованием ремней безопасности и адаптера, это позволило детям избежать тяжелых травм. Обстоятельства ДТП выясняются, – отметили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Предварительно, мужчина и два мальчика, 7 и 10 лет, получили различные повреждения. Их доставили в больницу, чтобы установить диагноз и оказать медпомощь.