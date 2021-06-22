ВТБ запускает в Тюмени кобрендовую карту с сетью «Магнит». Фото - ВТБ.

ВТБ совместно с федеральным ретейлером «Магнит» и платежной системой Visa начинает выпуск кобрендовой дебетовой карты «ВТБ-Магнит» в Тюмени. Владельцы новой карты будут получать бонусный кешбэк до 6% за покупки в магазинах сети, а также бонусы при оплате товаров в магазинах других торговых сетей.

Кобрендовая карта позволяет пользоваться наиболее выгодными условиями при совершении повседневных покупок во всех магазинах семьи «Магнит» – «Магнит у дома», «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит Сити», дискаунтерах «Моя цена» и «Магнит Аптека». Держателю карты начисляются бонусы в размере от 1,5% до 5% от суммы покупок, совершенных в торговых точках сети в зависимости от оборота по карте. За оплату товаров в других магазинах на карту возвращается 1% от суммы покупок. В первый месяц после получения карты действует специальное предложение – приветственное начисление вознаграждения в размере 6% при покупках в сети «Магнит» и 5% – за оплату товаров в прочих магазинах.

Начисленными бонусами можно расплатиться на кассах «Магнита» по курсу 1 бонус = 1 рубль, в том числе полностью оплатить ими покупки. Срок действия бонусов составляет 12 месяцев. Максимальное ежемесячное вознаграждение не может превышать 5 000 бонусов.

Карту Visa «ВТБ-Магнит» можно заказать на сайте банка, а также оформить в отделениях ВТБ. Стоимость выпуска карты составляет 300 рублей, годовое обслуживание бесплатное. Программа лояльности «Магнит» подключается автоматически после получения карты в течение семи дней.

– Сотрудничество с одним из крупнейших федеральных ретейлеров позволило банку предложить рынку кобрендовую карту с выгодным вознаграждением за повседневные покупки, на которые приходится значительная часть трат большинства из нас. При этом нам важно дать клиентам «Магнита» продукт, который станет больше чем картой лояльности – отличную карту на каждый день не только для покупок, но и для ежедневных платежей и переводов, – комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

– Кобрендовая карта сочетает в себе достоинства банковской карты ВТБ и бонусного предложения от «Магнита» с возможностью оплачивать покупки накопленными бонусами во всех форматах розничной сети. Для нас – это важный шаг в развитии программы лояльности, которой сегодня активно пользуются около 33 миллионов человек. Поэтому мы уверены, что покупатели по достоинству оценят новую карту и те выгоды, которые она позволяет получить, – рассказала директор департамента по CRM, лояльности и клиентской аналитике компании «Магнит» Людмила Подъяпольская.