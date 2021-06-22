Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 июня 2021 года увеличилось на 86 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 86 и составило 38 142 человека.

За последние сутки в России выявлено 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 546 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 117 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 350 919 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 347 летальных исходов, выздоровели 4 889 450 человек.

В общежитии Тюменского государственного университета зарегистрировали очаг новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день известно о 14 заболевших, еще 22 человека из числа контактных изолированы. Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, других очагов в Тюменской области нет.