В Тобольске гость сильно побил хозяина квартиры во время застолья. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о том, что в областную больницу с множественными телесными повреждениями поступил 34-летний мужчина. Выехавший на место происшествия участковый уполномоченный полиции установил, что пострадавший пригласил в гости своего приятеля, вместе они распивали спиртные напитки.

– В ходе общения между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость начал наносить хозяину квартиры удары по голове. Прекратив наносить травмы, злоумышленник ушёл из квартиры, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники полиции задержали и доставили в отдел ранее неоднократно судимого 39-летнего подозреваемого. Свою вину он признал. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.