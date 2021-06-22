В День молодежи тюменцам не продадут алкоголь

На День молодежи тюменцам не продадут алкоголь.

В День молодежи, который отмечается в ближайшую субботу, 26 июня, тюменцам не продадут алкоголь. Если продавец нарушит требование действующего законодательства, его оштрафуют.

– Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли и организациями, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, – пояснили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.