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Общество22 июня 2021 10:45

В День молодежи тюменцам не продадут алкоголь

Допустивших нарушение продавцов оштрафуют
Сергей Швецов
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На День молодежи тюменцам не продадут алкоголь.

На День молодежи тюменцам не продадут алкоголь.

В День молодежи, который отмечается в ближайшую субботу, 26 июня, тюменцам не продадут алкоголь. Если продавец нарушит требование действующего законодательства, его оштрафуют.

– Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли и организациями, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, – пояснили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.