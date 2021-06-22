«Спал на остановке, глаза слезились». В Тюмени задержали водителя маршрутки, который «выглядел странно»

В Тюмени задержали водителя маршрутки, который «выглядел странно». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени автоинспекторы в четвертом часу утра задержали водителя маршрутного такси № 43. 41-летний мужчина ехал с двумя знакомыми, выглядел странно: глаза слезились, кожа покраснела. Кроме того, он отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь и наркотики: «Так будет безопаснее».

– Мужчина пояснил, что ночью спал в салоне маршрутки на остановке «Рабочий поселок», а утром собирался выехать для перевозки пассажиров. Автобус «Газ», который принадлежит одной из местных организаций, поместили на спецстоянку, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Стоит отметить, что ранее – 12 лет назад – его уже задерживали пьяным за рулем и лишили водительских прав на полтора года. ГИБДД усилит контроль за пассажирскими перевозками в Тюмени, в том числе на этом маршруте.