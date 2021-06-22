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Здоровье22 июня 2021 10:11

Среди тюменских студентов выявили очаг заражения коронавирусом

На сегодняшний день известно о 14 заболевших
Сергей Швецов
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Среди тюменских студентов выявили очаг заражения коронавирусом.

Среди тюменских студентов выявили очаг заражения коронавирусом.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В общежитии Тюменского государственного университета зарегистрировали очаг новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день известно о 14 заболевших, еще 22 человека из числа контактных изолированы.

– Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, других очагов в Тюменской области нет, – отметили в оперативном штабе.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области вакцинировано 39,4% населения. Однако лидером по вакцинации среди регионов УрФО является ХМАО-Югра. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.