Погода на 23 июня в Тюмени: дождь закончится к утру

В Тюмени дождь закончится к утру. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 23 июня, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Ночью ожидается мелкий дождь. К утру он закончится, и больше осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью будет плюс 12 – 11 градусов, днем – плюс 18 – 19. Вечером столбики термометров покажут плюс 16 – 12 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

23 июня почитается память священномученика Тимофея Прусского. В народе день Тимофея назывался мышиный писк. По преданию, в этот день по земле ходят-бродят призраки. Старые люди верили и видели в эту пору несметные «стада мышей» на гумнах, что не предвещало ничего хорошего. Погоду в этот день предсказывал дым от костра: если он поднимается столбом – к ясной погоде, стелется по земле – к ненастью. А если на Тимофея стоит засуха, то в этот день добра не жди.