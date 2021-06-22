В Тюменской области зарегистрированы случаи заболевания клещевыми энцефалитом и боррелиозом. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области зарегистрировано 15 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 8 клещевым боррелиозом. За аналогичный период 2020 года было зарегистрировано точно такое же число случаев заболевания клещевым энцефалитом, а вот случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом было на три больше.

– С 14 по 20 июня зарегистрировано 955 обращений по поводу присасывания клещей, из них 139 – дети. Всего же с 31 марта зафиксировано 13 369 таких обращений (2 449 – дети). Укусы клещами регистрировались на 23 административных территориях, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии.