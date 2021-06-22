В Заводоуковске осудили мужчину, зарезавшего пожилого охранника. Фото: Ольга Крыльцова

В Заводоуковске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 48-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в убийстве.

В феврале 2018 года его уже судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Тогда он в пьяном виде ранил ножом оппонента. Ему дали четыре года лишения свободы условно. Однако фигурант дела снова взялся за нож.

– Днем 27 февраля 2021 года в селе Падун в состоянии опьянения в результате внезапно возникших неприязненных отношений он нанес в проходной несколько ударов ножом 65-летнему охраннику. От полученных ран потерпевший в тот же день скончался в больнице, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

В итоге заводоуковчанину отменили условное осуждение и по совокупности приговоров окончательно назначили к отбытию 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскали в пользу супруги погибшего 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда.