В Тюмени улицы могут назвать в честь Ремезова, Нестерова и Машарова. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени улицы могут назвать в честь Ремезова, Нестерова и Машарова. Об этом стало известно по итогам заседания комиссии по присвоению наименований элементов планировочной структуры.

Так, была поддержана идея назвать безымянную улицу на территории планировочного района № 1 «Березняковский» в честь генерал-лейтенанта, участника Великой Отечественной войны Федора Ремезова. За это выступают и сами горожане, принявшие участие в соответствующем опросе.

Может появиться в Тюмени и проезд Артековский – в связи с празднованием 100-летнего юбилея международного детского центра «Артек». Отметим, что каждый год этот знаменитый лагерь посещают 300 юных тюменцев.

А в планировочном районе № 4 «Затюменский» может появиться улица имени почетного гражданина Тюмени, заслуженного геологоразведчика СССР Ивана Нестерова. Отметим, что под руководством Ивана Ивановича в областном центре сложилась мощная школа геологов нефти и газа, известная во всем мире.

В Центральном же районе пока еще безымянный элемент может стать улицей Николая Машарова – крупного тюменского купца, промышленника, основателя и владельца тюменского чугунолитейного завода.