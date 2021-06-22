Тюменцам рассказывают, как коронавирус изменил систему здравоохранения региона. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменцам рассказывают, как система здравоохранения региона прошла испытание пандемией и какие изменения в работу медицинских учреждений внес коронавирус. Круглый стол в формате онлайн проходит на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».

В мероприятии принимают участие:

- Татьяна Новикова, заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области;

- Татьяна Клещевникова, главный врач городской поликлиники № 17;

- Алексей Немков, заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области по вопросам информатизации;

- Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области.

Спикеры рассказывают, как система здравоохранения региона пережила пиковые периоды заболеваемости COVID-19, какие слабые и сильные места в системе оказания медицинской помощи выявил коронавирус. Отдельное внимание уделено постпандемийной медицине. После участники подробно ответят на вопросы, возвращаются ли поликлиники и больницы к привычному режиму работы.