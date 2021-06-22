Александр Моор: «Нельзя никогда забывать о цене за Победу». Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Губернатор Александр Моор принял участие во всероссийской акции «Огненные картины», которая прошла в Тюмени впервые. Она посвящена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

– «Огненные картины» – очень эмоциональная, нужная и своевременная акция. 22 июня – день, когда фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину. Мы свято храним память о тюменцах, которые героически сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу. Никогда нельзя забывать о той цене, которую заплатила наша страна за Победу, о великом подвиге нашего народа, – заявил глава региона.

У Вечного огня на Исторической площади участники акции выложили из горящих свечей контур торпедного катера «Комсомолец». Напомним, что в годы войны областная столица отправила на фронт 165 катеров. 24 краснофлотца, воевавших на них, были удостоены звания Героя Советского Союза. Теперь силуэт «Комсомольца» стал символом почетного звания «Город трудовой доблести», присвоенного Тюмени в 2021 году.

Позже, днем, глава региона возложил цветы к Вечному огню и мемориалу «Память».