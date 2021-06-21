В Тюменской области завершается строительство первого в регионе криогенного заправочного комплекса Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Строительство первого в Тюменской области криогенного заправочного комплекса выходит на финишную прямую в Тобольском районе. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, проект реализуется при поддержке проектного офиса Тобольского района и фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». После введения заправочного пункта в эксплуатацию будет создано 6 рабочих мест для жителей района.

Инвесторы сообщают, что готовность объекта составляет 85%. Завершены строительно-монтажные работы, обустройство площадки и подключение к электроснабжению. Специалисты и подрядчики готовятся к пусконаладочным работам, которые запланированы на июль 2021 года.

– Заправочный комплекс модульного типа расположен на 178-м км федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Он предназначен для приема, хранения и последующей заправки сжиженного природного газа (СПГ) в криогенные топливные баки автотранспорта, использующего СПГ в качестве моторного топлива, – сообщили в департаменте.

Четыре технологических блока обеспечат работу пункта. На площадке есть блоки заправки сжиженным и компримированным природным газом и криогенный танк-контейнер, который обеспечивает хранение СПГ. Оператор из служебно-эксплуатационного блока с помощью автоматизированной системы сможет управлять технологическими процессами заправки и учета.