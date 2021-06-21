Господдержка помогла тюменской предпринимательнице наладить оптовые продажи детских шапочек Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Собственное производство уникальных детских шапочек для малышей открыла тюменская предпринимательница Мария Коновалова. На оптовые продажи продукции ей помогла выйти финансовая поддержка нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, бизнесмен столкнулась с проблемой: найти удобную шапочку для маленького ребенка не так-то просто. В них либо жарко, либо тесно, либо головной убор просто не подходит ребенку.

Тогда Мария решила вязать удобные шапочки из гипоаллергенных материалов, которые заменят чепчик, шапку и шарф. Изучив рынок аналогичных товаров, она купила необходимое оборудование, арендовала помещение, купила пряжу и фурнитуру и начала производство. Спустя три года в её магазине работают 10 человек, которые выполняют около 250 заказов. Заказы принимаются через страницу в «Инстаграме» с доставкой в любой город.

Недавно команда Марии вышла на оптовые продажи. За помощью она обратилась в Фонд микрофинансирования Тюменской области, где получила льготный микрозайм на сумму 350 тысяч рублей под 5% годовых с отсрочкой по выплате основного долга в первые полгода. На займ она купила материалы и инструменты для производства товара и оплатила аренду, что позволило увеличить количество производимой продукции.

Кстати, получить поддержку может любой предприниматель из Тюменской области. Условия предоставления микрозайма можно узнать по телефонам: +7 (3452) 595-064, +7 (932) 325-50-45, по электронной почте fmfto@iato.ru, по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 18/2.