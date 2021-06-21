Тринадцать выпускников Тюменской области сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Сразу несколько одиннадцатиклассников из Тюмени, Тобольска и Ишима набрали максимальный балл на экзамене по русскому языку, который проходил 3 и 4 июня 2021 года. По данным департамента образования и науки Тюменской области, свои знания проверили более 7 тысяч выпускников региона.

Максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку получили выпускники тюменских гимназий № 16 и №2 1, гимназии ТюмГУ, лицея № 93 и общеобразовательного лицея ТИЦ, а также школ №№ 22, 25, 70, 73 и 89. Также «сотку» получили выпускники из школы № 7 (Тобольск) и школы № 1 (Ишим).

Одной из выпускниц, сдавшей ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, стала Кристина Джаноян из 89-й школы. По словам учителя русского языка и литературы Инны Ханбековой, девочка – настоящая труженица, которая с 6-го класса демонстрировала искренний интерес к гуманитарным наукам.

– В школе для всех старшеклассников построены индивидуальные траектории с учетом их образовательных потребностей. Доверие и слаженное взаимодействие администрации школы, педагогического коллектива, обучающихся и их семей позволили половине выпускников школы получить более 70 баллов на экзамене по русскому языку, – отметила Инна Ханбекова.

Начальник Центра оценки качества образования Тюменской области Александр Пахомов сообщил, что более 22,3% выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на 81 и более баллов. Более 90 баллов набрали 8,6% сдающих.