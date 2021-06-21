В Тюменской области создан Совет представителей коренных малочисленных народов Севера Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Совет представителей коренных малочисленных народов Севера создан в Тюменской области при региональном комитете по делам национальностей. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Александр Моор. Совет будет заключать соглашения о возмещении убытков, причиненных кмнс из-за хозяйственной деятельности организаций всех форм собственности.

По словам главы региона, защита интересов коренных малочисленных народов Севера – одна из важных задач в реализации масштабных инвестиционных проектов в регионе.

– Прямой и конструктивный диалог с общественностью – единственный эффективный механизм обеспечения межнационального согласия в регионе, – подчеркнул Александр Моор.

В состав совета вошли представители общественных организаций коренных малочисленных народов Севера, региональных и муниципальных органов власти и предприятий-недропользователей.

Напомним, в начале июня в Тюменской области по инициативе областной общественной организации «Общество русской культуры» и при поддержке регионального комитета по делам национальностей прошли Дни русской культуры. Ежегодный национально-культурный проект традиционно берет начало с широкого празднования Дня славянской письменности и культуры, переходя в проведение мероприятий, посвященных Международному дню русского языка, который отмечается в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.