Российские бизнесмены хотят расширить представительство в Парламенте. Фото - ru.depositphotos.com.

Российские бизнесмены хотят расширить представительство в Парламенте. К такому выводу пришли специалисты Центра социального проектирования «Платформа», которые провели опрос об ожиданиях предпринимателей от законодательного органа.

Так, большинство хотели бы расширить присутствие людей с опытом ведения бизнеса в парламенте, так как, считают они, ярко выражена проблематика поддержки малого и среднего бизнеса.

Фото Центра социального проектирования «Платформа».

Что интересно, электоральный рейтинг политических партий и мотивация их выбора среди предпринимателей принципиально не отличается от общероссийских тенденций: «Единая Россия» (32%), КПРФ (19%) и ЛДПР (16%). При этом значительная часть группы не определилась с выбором (25%). Конкуренция за их голоса будет зависеть от того, насколько убедительно партии отразят запрос бизнеса в своей повестке.

Фото Центра социального проектирования «Платформа».

– Говоря о своих проблемах, предприниматели обычно выделяют две разноуровневые группы – фоновые, связанные со снижением доходов населения, ростом издержек, колебаниями цен; и риски-интервенции - непредсказуемость действий регулятора, столкновения с правоохранительной системой, незащищенность собственности, – прокомментировала результаты генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа» Мария Макушева.