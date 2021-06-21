В Тюмени временно закроют проезды к улице Широтной. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

В Тюмени временно закроют проезды к улице Широтной. Тут будут проводить реконструкцию тепловой сети.

Так, с 30 июня по 15 сентября движение перекроют на выезде на улицу Широтную от ТЦ «Южный» и на выезде на ул. Широтную от дома № 17 по ул. Широтной; с 19.00 16 июля до 6.00 19 июля – на автомобильной дороге по ул. Н. Федорова в районе пересечения с ул. Широтной; с 19.00 30 июля до 6.00 2 августа – на автомобильной дороге по ул. 9 Мая и проезде от дома 19 «а» в районе пересечения с ул. Широтной.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве уточнили, что объехать закрытые участки можно по улице Мельникайте и межквартальным проездам.