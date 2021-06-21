Тюменец убил 62-летнего мужчину, ударив ножом в спину. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 56-летнего жителя Аромашевского района. Мужчину подозревают в убийстве. Трагедия произошла 19 июня 2021 года.

Подозреваемый в доме в деревне Кармацкая распивал спиртные напитки с 62-летним потерпевшим. Во время застолья из-за личных неприязненных отношений злоумышленник схватил нож и ударил им в спину своего знакомого.

– От полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался на месте, – сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Скоро сельчанину предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Специалисты проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.