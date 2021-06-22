У тюменца украли машину, которую он отдал в аренду на год. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 1 Тюмени поступило заявление от 26-летнего местного жителя о том, что у него похитили автомобиль Renault Symbol. Заявитель пояснил, что по договору отдал машину в годичную аренду с последующим правом выкупа, но через полгода покупатель перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. Задержанный рассказал, что в связи со сложной финансовой ситуацией решил перепродать взятую у потерпевшего машину третьему лицу.

– Вырученные деньги он потратил на личные нужды. Сумма ущерба потерпевшему составила более 300 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.