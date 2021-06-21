В Тюменской области вакцинировано 39,4% населения. Фото - uralfo.gov.ru.

В Тюменской области вакцинировано 39,4% населения. Однако лидером по вакцинации среди регионов УрФО является ХМАО-Югра. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Так, в регионах Уральского федерального округа привито более 29% населения. Это, кстати, чуть больше, чем в среднем по России. Лидерами по вакцинации являются Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (39,5%), Тюменская область (39,4%) и Ямал (39,2%). В Курганской области, например, привито меньше – 32% населения, в Свердловской – 28%, в Челябинской – 22%.

На днях Якушев провел совещание с главными федеральными инспекторами, на котором рассмотрели ход вакцинации, вопросы логистики прививочной кампании, ее удобства для граждан, информированности населения о преимуществах вакцинирования.