Тюменка получила маткапитал и пособия за несуществующего ребенка. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат.

Горожанка в мае 2020 года купила липовое свидетельство о рождении сына в марте 2020 года, после чего через МФЦ обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала.

– С мая 2020 года по февраль 2021 года фигурантка обманным путем получила более 360 тысяч рублей на несуществующего ребенка. Женщина признала вину, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимой один год ограничения свободы. В течение этого срока осужденной нельзя менять место жительства, выезжать за пределы Тюмени, а также выходить из квартиры с 22.00 до 6.00 без согласия уголовно-исполнительной инспекции – только по крайней необходимости.