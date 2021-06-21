Ялуторовчанин пригрозил ножом мужчине, с которым застукал сожительницу после недолгой разлуки. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ялуторовска поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее дочери угрожают убийством. Правоохранители задержали подозреваемого.

Как стало известно полицейским, между сожителями произошла ссора, после которой они решили некоторое время пожить раздельно. По истечении нескольких дней мужчина захотел помириться со своей второй половиной и отправился к ней домой. Когда он пришел в квартиру, где находилась сожительница, там ему встретился мужчина.

– Приревновав женщину, 41-летний ялуторовчанин с кухонным ножом в руках стал угрожать убийством своей сожительнице и ее 36-летнему гостю. Уладить конфликт удалось после того, как потерпевшая позвонила своей матери и попросила о помощи, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее не судимого жителя Ялуторовска отделением дознания возбуждены два уголовных дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.